В Симферополе рассказали о беби-буме среди крымских татар Директор Муртазаева: крымские татары рожают детей из-за уверенности в будущем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Недавно среди крымских татар начался беби-бум благодаря уверенности в завтрашнем дне, заявила в интервью NEWS.ru директор крымско-татарской школы в Крыму, депутат Симферопольского горсовета Гульнара Муртазаева. По ее словам, каждая вторая семья в ее образовательном учреждении — многодетная. Директор отметила, что они не боятся рожать при поддержке российских властей.

Мы недавно проводили опрос, и оказалось, что у нас каждая вторая семья — многодетная, в ней по три-четыре ребенка — это 970 детей. Такой беби-бум начался недавно, и я связываю это с тем, что у родителей появилась уверенность в завтрашнем дне. Мы вступили в юрисдикцию России. У семей есть и льготы, и пособия, и выплаты, такого же не было при украинском режиме, — заявила Муртазаева.

Ранее зампред Духовного управления мусульман Крыма Эсадуллах Баиров заявил, что настроения крымских татар меняются с каждым днем. По его словам, каждая реализованная программа и мероприятие, направленные на реабилитацию прав народа, придают народу уверенность в том, что он будет достойно интегрирован и представлен во всех сферах жизни полуострова и страны в целом. Он отметил, что крымские татары хотят видеть больше своих представителей на всех уровнях управления, и выразил надежду, что в скором будущем крымские татары займут достойное место в управлении республикой, что «сделает республику и страну еще сильнее».