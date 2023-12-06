Военную службу по призыву можно будет проходить в органах ФСБ

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Военную службу по призыву можно будет проходить в органах Федеральной службы безопасности России, следует из поправок, опубликованных на официальном правовом портале. По действующим нормам, военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных силах РФ, органах государственной охраны и других войсках.

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» абзац первый пункта 3 статьи 36 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «органах Федеральной службы безопасности», — говорится в тексте поправок.

Накануне председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что сегодня в России нет необходимости увеличивать срок службы по призыву. Он указал, что это решение было бы нелогичным с экономической точки зрения и с точки зрения безопасности.

В Минобороны объяснили необходимость увеличения численности армии России расширением НАТО, продолжением военной операции на Украине и «ростом угроз для страны». По заявлению ведомства, Североатлантический альянс стягивает больше сил к границе России, развертывает системы противовоздушной обороны и ударные вооружения.