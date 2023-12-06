Задержаны убивавшие с 90-х члены банды военных и полицейских

Фото: МВД РФ

Сотрудники полиции задержали лидера и участников организованной преступной группировки, причастных к убийству советника министра путей сообщения России в 2002 году, заявила представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, которые приводит пресс-служба МВД, члены ОПГ также совершили множество других преступлений, в том числе похитили и убили владельца московской коммерческой компании и его бухгалтера в том же году. В состав криминальной структуры, помимо гражданских, входили сотрудники органов внутренних дел, военные и бойцы спецназа.

Криминальная структура была сформирована в конце 90-х годов прошлого века. Ее лидерами стали бывший военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации и сотрудник СОБР ЦРУБОП МВД России (в 2006 году погиб в ДТП), — рассказала Волк.

По данным МВД РФ, задержанный лидер банды долгое время скрывался на Украине и приезжал в Россию только для того, чтобы скоординировать действия сообщников. Он и его подельники были задержаны весной 2023 года, им предъявлены обвинения в убийстве, разбое, незаконном сбыте оружия, бандитизме, а также умышленном уничтожении чужого имущества.

Ранее Октябрьский районный суд Омска вынес приговор пятерым участникам банды черных риелторов. Их признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и принуждению к совершению сделки. Лидер группировки приговорен к шести с половиной годам тюрьмы, его главный пособник — к пяти годам и двум месяцам. Остальные участники получили от двух лет колонии общего режима до трех лет колонии строгого режима.