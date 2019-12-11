https://static.news.ru/photo/fa99cb0c-1c81-11ea-9b10-fa163e074e61_660.jpg Фото: JESHOOTS-com /pixabay.com

Приблизительно 100 рейсов задержаны и отменены в аэропортах столицы. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на «Яндекс.Расписания».

Самое большое количество отменённых и задержанных рейсов — в Домодедово: задержано 29 рейсов, а 22 — отменили. Во Внуково пять рейсов отменили, 12 — задержано. В Шереметьево 29 рейсов задержано.

Причины задержания и отмены рейсов неизвестны, отмечает издание.

Как сообщал NEWS.ru ранее, футбольный клуб «Краснодар» не смог вылететь на матч Лиги Европы из российского аэропорта из-за тумана. Команде пришлось ехать в Испанию из аэропорта Анапы.