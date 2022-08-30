«Хватали за грудь»: двух изващенцев задержали в Петербурге В Петербурге задержали двух мужчин за приставания к несовершеннолетним девочкам

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Двух мужчин задержали в Санкт-Петербурге за развращение девочек, сообщают «Невские новости». Один мужчина напал на школьницу на станции метро, второй — у дома на улице Пограничника Гарькавого. Оба инцидента произошли в разгар дня 29 августа.

На улице Пограничника Гарькавого мужчина подкрался к 13-летней девочке сзади и схватил за грудь, но она смогла вырваться. Во время инцидента на станции метро «Гостиный Двор» 15-летняя жертва домогательств в итоге пострадала — когда она пыталась освободиться, злоумышленник сломал ей палец.

Сейчас сотрудники полиции изучают все детали происшествий и прошлой жизни озабоченных мужчин, — пишет издание.

В Омске сотрудники правоохранительных органов ранее задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки. По данным Следственного комитета, 46-летний мужчина завлек ребенка на безлюдный пустырь, надругался, а после скрылся. Следствие устанавливает детали совершенного преступления. После нападения насильник провел ночь на кладбище, скрываясь от сотрудников полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.