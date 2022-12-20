Взяты в плен бойцы ВСУ, подозреваемые в расстреле россиян под Макеевкой

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Военкор Владлен Татарский в своем Telegram-канале рассказал о взятии в плен двух офицеров из 80-й аэромобильной бригады ВСУ. Именно эти бойцы из этой бригады подозреваются в расстреле безоружных российских военнопленных в ноябре под Макеевкой.

Видеозапись с пленными бойцами ВСУ размещена в Telegram-канале «Добровольский Live». Там сказано, что подозреваемые в расстреле безоружных солдат были взяты в плен разведчиками из Барс-13.

Они живы и переданы в соответствующие органы. Хотя руки конечно чесались, — гласит надпись под видео с пленными военнослужащими ВСУ.

В середине ноября в Сети появились видеокадры, на которых украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, потом с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле. Журналист Bild Джулиан Ропке призвал расследовать инцидент в соответствии с верховенством закона.

Агентство Associated Press сообщило, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине занимается изучением видео, на котором, предположительно, украинские военные расстреливают российских пленных. В ООН подчеркнули, что все подобные происшествия должны быть расследованы должным образом.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Москва сочла реакцию верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел российских военнопленных бойцами ВСУ в Донбассе неадекватной. Он добавил, что занятая Тюрком позиция является беспринципной и циничной.