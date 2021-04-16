Задержанный украинский консул пытался получить доступ к закрытым базам ФСБ

https://static.news.ru/photo/9a5771c4-9f8c-11eb-bdee-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанный в Санкт-Петербурге украинский консул Александр Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой Федеральной службы безопасности и базой уголовных дел, следует из видеозаписи задержания и очной ставки дипломата, опубликованной Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Мужчина искал базы данных по гражданам РФ, и мой коллега вместе со мной заинтересовались и хотели продать их этому мужчине. Интересовали прописки, регистрационные номера, база ФСБ и база уголовных дел, — рассказал молодой человек на видео, представившийся продавцом телефонов.

На видео также видно, как украинского дипломата задерживают, как утверждается, с поличным, при передаче «материалов закрытого характера».

Ранее стало известно, что на территории Санкт-Петербурга сотрудниками ФСБ за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и спецслужб был задержан консул Генерального консульства Украины по имени Александр Сосонюк. Его взяли с поличным в ходе встречи с гражданином РФ. Как выяснилось позднее, консула задержали на несколько часов.

Как сообщал NEWS.ru, в МИД Украины выдвинули свою версию произошедшего с Сосонюком. По словам заместителя главы ведомства Евгения Енина, всё произошедшее было провокацией российской стороны. Утверждается, что консул вышел на улицу в городе на Неве, чтобы встретиться со своей знакомой. Она-то и создала провокационную ситуацию, пытаясь передать ему информацию, за которой он никогда не обращался.