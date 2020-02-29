Четверо украинских рыбаков, которые в середине февраля были задержаны российскими силовиками в Азовском море, вернулись на родину. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Они были отконвоированы к пограничной территории крымскими пограничниками, после чего их приняла под сопровождение тактическая катерная группа Морской охраны. Она обеспечила препровождение их лодки в порт города Бердянска.
За нарушение пограничного режима и порядка выхода в море каждый моряк привлечён к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет на выход в море сроком на 30 суток,
Украинские моряки были задержаны 14 февраля в западной части Азовского моря. Ни у кого из них не было документов, удостоверяющих личность, а необходимые разрешения на вылов рыбы отсутствовали. Сети и улов были изъяты, а мужчины отправлены под арест на 10 суток.
Как писал NEWS.ru, 25 февраля украинских рыбаков освободили, после чего было принято решение об их выдворении на родину.
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