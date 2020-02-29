https://static.news.ru/photo/db725c28-5af0-11ea-bd21-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Четверо украинских рыбаков, которые в середине февраля были задержаны российскими силовиками в Азовском море, вернулись на родину. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Они были отконвоированы к пограничной территории крымскими пограничниками, после чего их приняла под сопровождение тактическая катерная группа Морской охраны. Она обеспечила препровождение их лодки в порт города Бердянска.

За нарушение пограничного режима и порядка выхода в море каждый моряк привлечён к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет на выход в море сроком на 30 суток, передаёт «Интерфакс-Украина».

Украинские моряки были задержаны 14 февраля в западной части Азовского моря. Ни у кого из них не было документов, удостоверяющих личность, а необходимые разрешения на вылов рыбы отсутствовали. Сети и улов были изъяты, а мужчины отправлены под арест на 10 суток.

Как писал NEWS.ru, 25 февраля украинских рыбаков освободили, после чего было принято решение об их выдворении на родину.