Задержано рукововодство Общества глухих. Сколько украли их предшественники

Фото: vk.com/id322235477

Венера Гаулстон

Сотрудники МВД задержали руководителей Всероссийского общества глухих. Что об этом известно, какие причины?

Что известно о задержании руководства Всероссийского общества глухих

В пресс-службе Всероссийского общества глухих (ВОГ) 20 февраля сообщили о задержании президента ВОГ Станислава Иванова, первого вице-президента Евгения Безрукова, а также вице-президента Венеры Гаулстон.

В отдел полиции доставлены председатель Новосибирского отделения ВОГ Михаил Брагин, а также бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко. Ожидается, что в скором времени сообщество соберет пресс-конференцию по произошедшим событиям.

«Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем контакты с задержанными, их защитниками и представителями правоохранительных органов. Мы просим сохранять спокойствие. В настоящий момент Всероссийское общество глухих работает в штатном режиме», — сказано в публикации.

Почему задержали руководство ВОГ

Как полагает источник NEWS.ru, руководители ВОГ могли быть задержаны по делу экс-президента организации Валерия Рухледева, осужденного в прошлом году за расхищение средств, которые предназначались на развитие Общества глухих.

«Скорее всего, применяется старая преступная схема по отчуждению имущества. В Коломне 75 глухих людей выступили в СМИ и попросили вернуть незаконно отчужденное здание бывшего Дома культуры на улице Лажечникова, дом 1, где сейчас располагается шикарный ресторан „Княжич“. Есть и другие объекты, которые отчуждаются по той же схеме Рухледева», — сообщает источник NEWS.ru.

Фото: voginfo.ru Станислав Иванов

Какие проблемы с законом ранее были у ВОГ

В марте 2023 года суд приговорил Рухледева к семи годам лишения свободы по делу о растрате средств организации на сумму 50 млн рублей. Наказание общественник отбывает в колонии общего режима.

Приговоры были вынесены еще двум фигурантам уголовного дела. Экс-начальник правового отдела ВОГ Евгений Новосельцев получил шесть с половиной лет колонии, а бывший начальник управления финансов организации Наталья Зембатова — четыре с половиной года. Суд постановил взыскать в пользу ВОГ 106 млн рублей.

Уголовное дело о растрате средств ВОГ было возбуждено в начале 2018 года. Несколько месяцев спустя Рухледева задержали. Первоначально суд отправил его под домашний арест, но позднее мера пресечения была ужесточена до заключения под стражу. Свою вину он не признал.

Что известно о Всероссийском обществе глухих

ВОГ — общероссийская общественная организация людей-инвалидов с полной или значительной потерей слуха. Она была создана в РСФСР (СССР) в 1926 году.

ВОГ является членом Всемирной федерации глухих (ВФГ). Президент ВОГ — член Совета ВФГ и директор Регионального секретариата ВФГ по странам Восточной Европы и Средней Азии.

Всероссийское общество глухих оказывает помощь и содействие людям с нарушениями слуха вне зависимости от их членства в ВОГ. С 2007 года организация имеет консультационный статус при Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС).

ВОГ насчитывает в своих рядах около 100 тыс. человек, из которых 95% являются инвалидами с нарушениями слуха.

Всероссийское общество глухих включает в себя 76 региональных и 878 местных отделений, которые обслуживают около 230 тыс. граждан, страдающих глухотой. Первичные ячейки организации есть во всех субъектах Российской Федерации.

Структура Всероссийского общества глухих включает 35 социально-реабилитационных предприятий, которые решают проблемы профподготовки и трудоустройства инвалидов, финансируют уставную деятельность учреждений и организаций ВОГ. В систему общества входят 52 региональных и 182 местных учреждения социально-культурного назначения, а также Театр мимики и жеста (Москва), Учебно-методический центр Всероссийского общества глухих, санаторно-курортное учреждение «Маяк» в Сочи, прочие базы отдыха и туризма по всей стране.

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