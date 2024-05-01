Задержание, изнасилование, романы: как живет Диана Шурыгина

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Telegram-канал Baza 1 мая сообщил, что героиню выпусков шоу «Пусть говорят» Диану Шурыгину задержали полицейские Москвы. Почему ее забрали в отделение, что известно о жизни Шурыгиной?

За что задержали Шурыгину

По данным Baza, инцидент произошел в квартире на Долгоруковской улице.

«Девушка была задержана полицейскими в ночь на 30 апреля в квартире на Долгоруковской улице, где она находилась вместе с известным предпринимателем Святославом Гусевым. По предварительным данным, полицию вызвали другие жители дома из-за шума, раздававшегося из квартиры. Шурыгина была доставлена в отдел вместе с двумя знакомыми», — пишет Baza.

Также журналисты отмечают, что сам Гусев отказался комментировать произошедшее. По информации канала, несколько дней назад Гусев и Шурыгина записывали видео, в котором сообщили, что теперь будут работать вместе.

Позднее канал написал, что полиция не в первый раз выезжает в квартиру Гусева. По словам соседей, он заехал туда несколько месяцев назад, почти сразу жильцы дома «успели его возненавидеть».

«Еще в январе жители дома на Долгоруковской улице стали решать, что делать с „нехорошей квартирой“. Среди вариантов были „коллективное заявление в полицию“ и „совместная встреча у двери квартиры Гусева“. Жители дома рассказывают, что полицию вызывали уже несколько раз. Помогало это не особо», — уточняет канал.

По сведениям Baza, сначала Гусев объяснял шум новосельем, потом у вечеринок появился новый повод: его неразделенная любовь, которую ему приходится глушить весельем. В последний раз причину вечеринки с Шурыгиной Гусев соседям объяснять не стал.

Как прославилась девушка

В 2016 году россиян шокировала история изнасилования уроженки Ульяновска Дианы Шурыгиной ее знакомым Сергеем Семеновым. Дело получило широкую огласку после участия девушки в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

«Он зашел за мной, закрыл дверь на крючок и толкнул меня на кровать. Он держал меня руками, я начала сопротивляться, оказывать какие-то действия. И он ударил меня ладонью по лицу», — рассказывала Шурыгина в программе.

После череды разбирательств молодого человека приговорили к восьми годам колонии строгого режима, однако позднее приговор был обжалован — срок сократили до трех лет, а затем мужчина вышел по УДО. Как пишет StarHit, сейчас Семенов счастлив в браке и занимается правозащитной деятельностью.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Что известно о личной жизни Шурыгиной

В скором времени после скандала Шурыгина вышла замуж за телеоператора Андрея Шлянина. Свадьба состоялась в 2017 году на юге Москвы, в числе приглашенных гостей была группа «На-На». Однако отношения просуществовали недолго, пара развелась.

По одной из версий, причиной разрыва стали слухи о супружеской неверности. В одной из программ на Первом канале Шурыгина рассказывала, что хотела покончить с собой из-за интрижек супруга на стороне, а летом 2018 года уже Шурыгину обвинили в измене телеоператору. Сама же девушка говорила, что причиной расторжения брака стало ее нежелание заводить детей.

Следующим избранником блогера оказался миллионер Денис Ребров. Роман продлился несколько лет, во время которых девушка не раз оказывалась в рехабе. По одной версии, у Шурыгиной возникли проблемы с психикой, по другой — с наркотиками и алкоголем, писал StarHit. В 2022 году пара рассталась.

«Благодарю Диану за все пережитые моменты, подаренные эмоции и любовь, за все сделанные ради меня вещи и за подаренные мне цветы и подарки. Люблю. Ценю. За все прощаю. Отпускаю», — писал Ребров в своих соцсетях.

Чем сейчас занимается Диана Шурыгина

Сейчас девушка продолжает активно вести социальные сети. На ее странице часто появляются фото из путешествий. Блог Шурыгиной развивается в тематике lifestyle: блогер рассказывает о правильных привычках, занимается спортом и делится с подписчиками откровениями об отношениях.

Тем не менее у девушки есть закрытый аккаунт в Telegram, доступ к которому можно получить за определенную плату. Там Шурыгина обещает личное общение, подборку откровенных видео и фото без цензуры.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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