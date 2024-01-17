Задержана белгородская банда подростков: при чем тут «Слово пацана»?

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

В Белгороде задержана банда подростков, избивавшая прохожих на улицах и снимавшая свои «подвиги» на камеру. Пятерым участникам от 17 до 19 лет, все они установлены и опрашиваются правоохранителями. Есть и уголовные дела по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности), ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти).

Многие Телеграм-каналы связали поведение подростков с наделавшим шума сериалом «Слово пацана», недавно вышедшим на экраны. Но насколько связаны эти явления — криминальные поведенческие паттерны и кино (игры, книги)?

Кино ни при чем

Человечество достигло относительного консенсуса по вопросу «Может ли быть искусство вредным?» относительно давно. Джон Мильтон, английский мыслитель и политический деятель, на 40 листах написал речь, обращенную к британскому парламенту, — «Ареопагитику». Посвящена она была свободе от цензуры. Мильтон убедительно и последовательно доказал, что вредных произведений искусства не существует в природе — если в человеке заложены какие бы то ни было криминальные или негативные поведенческие паттерны, они себя проявят и без книжек. Если нет, то никакая публикация не сподвигнет читателя совершить преступление.

Иными словами, Мильтон уверял, что стать подлецом исключительно под влиянием книг невозможно. Поэтому запрещать любой культурный продукт глупо. Бесполезную или неправдивую информацию коллективное сознание отсеет, она попросту не задержится в обществе.

После «Ареопагитики» вся европейская цивилизация (включая, кстати, Россию) поступательно шла к свободе слова и свободе самовыражения в культуре, несмотря на ситуативные политические запреты.

И вот, наконец, дожили. В XXI веке в России вдруг некоторые граждане решают периодически, что кино или компьютерная игра могут сделать из человека преступника.

Что говорит криминология

В криминологии есть отрасль, которая смотрит на преступление как на наученное поведение. Грубо говоря, исследует связь между преступными паттернами и социализацией, детскими травмами, внешними влияниями. Речь идет в основном о детском и подростковом возрасте.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

И пока нет ни одного исследования, которое бы научно и неопровержимо доказывало, что подобное прямое влияние существует в природе.

Подтверждено, что для некоторых людей с девиантным поведением кино или книжка могут послужить триггером. То есть человек, склонный к преступлению, может его совершить не под влиянием от прочитанного/увиденного, а впав в определенное эмоциональное состояние, которое, в свою очередь, может вызвать культурный продукт.

Но тут логично предположить, что в подобных случаях триггером может служить что угодно. И совершение преступления такими людьми — лишь вопрос времени.

То есть современная наука фактически подтверждает то, о чем в свое время писал Джон Мильтон.

Поэтому все утверждения из серии «насмотрелись кино и избили» или «поиграл в игру и пришел в школу с оружием» — не что иное, как ничем не подкрепленные досужие домыслы.

А практика запретов вряд ли благоприятно отразится на уровне преступности.

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