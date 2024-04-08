Задержан подозреваемый в расстреле полицейских: кто такой, что сказал, фото

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Telegram-каналы сообщили, что в Тверской области задержан подозреваемый в расстреле полицейских в Подмосковье. Что о нем известно, что сказал на допросе?

Что известно о задержанном

Telegram-канал Baza сообщил, что задержанного зовут Филипп Ж. По данным канала, мужчину вычислили по поступившей на мотоцикл ориентировке.

«Он был задержан около полуночи в одном из домов в тверском микрорайоне „Химинститут“ (его вычислили по поступившей на мотоцикл ориентировке). Филипп находится в отделе полиции. Сейчас его проверяют на причастность к преступлению», — пишет Baza.

Как стало известно Telegram-каналу «112», задержанному мужчине 52 года, его доставили на допрос в столичный отдел полиции. Как передает канал, мужчина отрицает причастность к нападению на сотрудников правоохранительных органов.

«В Твери задержан мотоциклист, подозреваемый в расстреле подмосковных полицейских. 52-летнего Филиппа Ж. задержали в поселке Химинститута и доставили на допрос в Московский отдел полиции. Его мотоцикл соответствует ориентировке. Однако мужчина утверждает, что со 2 апреля не садился на мотоцикл и ни в кого не стрелял. Сейчас с ним работают оперативники», — говорится в сообщении канала.

Как правоохранители попали под огонь

Telegram-канал «112» писал, что правоохранители караулили закладчика на границе Фряново и Черноголовки, тайник с мефедроном весом около двух килограммов был найден накануне. По данным канала, опер и помощник участкового спрятались поблизости, чтобы узнать, кто придет за наркотиком. Когда появился дилер, полицейские решили произвести задержание, но попали под огонь.

Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

«7 апреля 2024 года на проселочной дороге в р. п. Фряново прохожим обнаружены в бессознательном состоянии два раненых сотрудника МВД, один из которых в последующем скончался от огнестрельных ранений. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — заявили в ведомстве.

Что известно о погибшем и пострадавшем

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что при исполнении служебных обязанностей в Подмосковье погиб старший прапорщик Сергей Ефименко. По информации ведомства, правоохранитель погиб в деревне Якимово во время задержания наркосбытчика.

«В Московской области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник полиции. Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Московской области выражают соболезнования родным и близким старшего прапорщика полиции Ефименко Сергея Викторовича», — говорится в сообщении.

Как уточнили представители МВД, у сотрудника правоохранительных органов остались две дочери. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь, добавили в ведомстве.

Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник написал, что сотруднику полиции, получившему ранение при нападении наркодилера в Московской области, диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Согласно его сведениям, в настоящее время пострадавший находится в реанимации.

Как отметил канал, раненый полицейский до потери сознания успел рассказать, что неизвестный злоумышленник жестоко его избил, целенаправленно нанося удары по голове. Кроме того, ему удалось описать подозреваемого. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы.

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