Зачем ВСУ атакуют дронами территорию РФ: в США раскрыли истинную причину

Фото: МО Украины

Издание The New York Times опубликовало статью, в которой объяснило, зачем украинская армия на самом деле пытается атаковать беспилотниками территорию России. О чем говорилось в материале?

Последние атаки дронов ВСУ на территорию РФ

Минобороны России сегодня заявило, что российские системы ПВО сбили украинский дрон на подлете к Белгороду. В ведомстве подчеркнули, что таким образом была сорвана очередная террористическая атака на российскую территорию.

«26 августа около 14.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Российские военные минувшей ночью пресекли попытку террористической атаки БПЛА на Москву и Подмосковье, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что средствам ПВО удалось сбить беспилотный аппарат самолетного типа, предназначавшийся для удара по объектам на территории столичного региона.

«26 августа около 03:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области», — говорится в сообщении.

В МО РФ вчера, 25 августа, заявили, что ВСУ предприняли попытку атаки на Крым 42 беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Минобороны России. БПЛА были уничтожены с помощью средств ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели», — говорится в сообщении.

Украинская армия вчера, 25 августа, пыталась нанести удар по объектам в Калужской области, задействовав беспилотник самолетного типа. Его сбили дежурные силы ПВО.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в МО РФ.

Сообщается, что дрон был обнаружен в небе над регионом в пятницу примерно в 12:00 мск. Его удалось поразить средствами противовоздушной обороны над территорией Бабынинского района.

Зачем ВСУ пытаются атаковать дронами территорию РФ

Киева атаками БПЛА старается поднять дух деморализованных украинцев, считают журналисты The New York Times.

«По словам официальных лиц США, эта тактика призвана продемонстрировать украинской общественности, что Киев все еще может нанести ответный удар», — сказано в материале.

В издании добавили, что поднятие боевого духа украинцев и ВСУ за счет таких символических атак особенно важно из-за застопорившегося контрнаступления.

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