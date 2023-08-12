Зачем ВС РФ проводят учения в Арктике: сколько там солдат и какие корабли

Фото: МО РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил российские подразделения в зоне Арктики, заявила пресс-служба МО России. Какие учения там проводятся и почему Москве интересен этот регион?

Сообщается, что Шойгу проверил отдаленные арктические гарнизоны Северного флота. В частности, он обратил внимание на служебную деятельность и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, включая готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов.

Помимо этого, министр проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа архипелага Новая Земля.

Какие учения российская армия сейчас проводит в Арктике

В МО РФ вчера, 11 августа, сообщили, что Северный флот начал командно-штабную тренировку по управлению силами и войсками в Арктической зоне.

«Под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева будут апробированы различные варианты действий по управлению силами и войсками флота при выполнении задач по защите суверенитета Российской Федерации в акватории Северного морского пути», — отметили в ведомстве.

Учения будут проходить несколько дней. Российские войска отработают элементы развертывания арктической экспедиционной корабельной группировки, а также моменты передислокации части подразделений береговых войск. Бойцам предстоит изучить возможные районы и условия применения сил флота в Арктической морской зоне. Также военнослужащие осуществят спецоперации по изоляции районов действий, научатся блокировать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы.

В МО РФ подчеркнули, что подобные маневры организуются ежегодно в рамках подготовки органов военного управления сил и войск Северного флота. В учениях задействуют восемь тысяч военных, 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, пять летательных аппаратов и до 50 единиц боевой и специальной техники.

Какие учения российская армия проводила в Арктике в этом году

В пресс-службе Северного флота 12 апреля 2023 года сообщили, что корабельная поисково-ударная группа вышла на учения, где отработает поиск подводной лодки условного противника в Баренцевом море.

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцево море вышла корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил СФ. В составе группы действуют малые противолодочные корабли „Снежногорск“ и „Брест“», — сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что для противоминного обеспечения выхода корабельной поисково-ударной группы была задействована минно-тральная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе базовых тральщиков «Ядрин» и «Соловецкий Юнга» проекта 1265 «Яхонт».

По информации пресс-службы, экипажи малых противолодочных кораблей «Снежногорск» и «Брест» проекта 1124М в течение нескольких дней будут отработать слаженность действий в составе группы. Помимо этого, в их задачи входит поиск, обнаружение и слежение за подлодкой условного противника с применением всего комплекса гидроакустического вооружения кораблей.

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