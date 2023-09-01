Зачем США подставили корейский Boeing под советские ракеты в 1983 году 1 сентября 1983 года корейский пассажирский самолет был сбит советской ПВО над Сахалином. Погибли все 269 человек, находившиеся на его борту

Фото: Udo K. Haafke/GFDL 1.2/via Wikimedia Commons

Разбившийся самолёт за 3 года и 1 месяц до катастрофы

Начало 1980-х годов — это очередной пик холодной войны. Противостояние двух сверхдержав, США и СССР, шло по всей планете. Любой неосторожный шаг мог закончиться трагедией. Так и вышло 1 сентября 1983 года, когда советская авиация ПВО сбила корейский пассажирский Boeing в воздушном пространстве Сахалина. Погибли все 269 человек, находившиеся на его борту. Почему это произошло и каковы были последствия катастрофы, а главное — чем могло объясняться странное поведение корейского самолета, который буквально напрашивался на гибель?

Мировая обстановка накануне сахалинского инцидента

В 1982 году США и СССР активно провоцировали друг друга на Дальнем Востоке. Весной две американские авианосные группы вошли в нейтральные воды Охотского моря, на побережье которого, на Камчатке, находились советские базы атомных подводных ракетоносцев.

Весной 1983 года накаленная ситуация вышла из-под контроля. Вначале американская авианосная группа провела учения рядом с Алеутскими островами. Формально — в ответ на советские учения, которые проводились ранее. 6 апреля 1983 года звено из шести штурмовиков А-7 «Корсар» вошло в советское воздушное пространство над островом Зеленый и сымитировало удар по нему. Советская ПВО не успела отреагировать на вторжение.

В Кремле и Генеральном штабе приняли жесткие кадровые меры, полетели головы. По распоряжению главы Минобороны Дмитрия Устинова гарнизоны на островах Курильской гряды и Сахалине были усилены дополнительной группой самолетов Миг-23.

Полет корейцев

Проявить себя советским пилотам удалось довольно скоро. 31 августа Boeing корейской авиакомпании Korean Air совершал рядовой рейс по маршруту KAL-007 из Нью-Йорка в Сеул через Анкоридж, где происходила дозаправка лайнера.

Вылетев из Анкориджа, самолет быстро начал отклоняться от своего курса к столице Южной Кореи, проложенного в обход советского воздушного пространства над нейтральными водами. Сначала он пересек Камчатку. Причём именно там, где были расположены секретные базы подводных лодок и радиолокационные части. Уже в тот момент самолет могли сбить, поскольку расчёты зенитно-ракетных комплексов были немедленно приведены в боевую готовность.

Однако военное начальство выжидало. Приказа сбить самолёт не поступало. К моменту, когда борт вышел из советского воздушного пространства и вошел в нейтральное пространство Охотского моря, в штабе ДальВО срочно решали, что с ним делать.

Разведывательная провокация

Проблема была в том, что в этот момент неподалеку работали американские самолеты авиаразведки Р-135 и «Орион», их действия координировал поднятый в воздух самолет-радиолокатор «Авакс». Более того, в тот момент, когда корейский лайнер летел в советском воздушном пространстве, ровно над ним пролетал американский шпионский спутник «Феррет». Причина была проста: на Камчатке именно в этот день должны были испытать межконтинентальную баллистическую ракету «Сатана».

В условиях, когда советские военные ожидали любого подвоха, пролет иностранного самолета над районами с секретными военными базами, что к тому же совпало с активностью в этом районе американской разведывательной группировки, был подобен самоубийству. Как позже утверждал в телеинтервью командующий Дальневосточного военного округа, тогда к нему пришло донесение от КГБ и служб радиоразведки, что корейский лайнер якобы передает на американский спутник координаты советских объектов.

Наверх, согласно инструкции, было доложено, что самолет ведет себя как разведывательный. В ответ первый заместитель главы советского Генштаба генерал Валентин Варенников отдал команду сбить его.

Фото: U.S. Air Force/Public domain/via Wikimedia Commons Boeing RC-135 США

Что подтолкнуло отдать приказ на сбитие Boeing

На перехват корейского борта с Сахалина поднялись два истребителя — Миг-21 и Су-15. Последний под управлением летчика Геннадия Осиповича перед тем, как сбить самолёт, пытался сигнализировать ему. Су-15 летел бок о бок с авиалайнером на одном уровне с кабиной пилотов. Истребитель сделал к тому же десятки предупредительных выстрелов из авиапушки. Одновременно с этим Осипович включил радиоопознавание «свой — чужой», но и на него пилоты Boeing не прореагировали.

Более того, после того как все меры к тому, чтобы посадить самолет или принудить сойти его с курса, были проигнорированы пилотами корейского Boeing, они предприняли ряд маневров, которые Осипович воспринял как попытку уйти от преследования.

Прежде всего они сбросили скорость до 400 км/ч, на которой следовавшему за Boeing истребителю было бы опасно делать резкие повороты. Только после того, как штаб ДальВО услышал донесения советского пилота о поведении Boeing, был отдан приказ на сбитие. Осипович выпустил по нему две ракеты. Цель была поражена.

Расследование катастрофы

Через несколько месяцев советские водолазы подняли чёрные ящики корейского лайнера. 10 лет спустя, в 1993 году, по решению российского президента Бориса Ельцина они были переданы властям Южной Кореи.

Их расшифровка и дополнительное расследование подтвердило то, что многие в Республике Корея и США отказывались признавать: экипаж Boeing проявил вопиющую некомпетентность и сделал всё от себя зависящее, чтобы спровоцировать собственную гибель.

Во-первых, пилоты ошиблись на один градус, когда задавали координаты полета в компьютеры автопилота. Это дало итоговое отклонение от курса на 500 км. Во-вторых, капитан лайнера не поручил пилотам проверить координаты. А третье обстоятельство было самым интересным.

Дело в том, что для корейской авиации аварийность была настоящим проклятьем. Опытные пилоты, огромные часы налета, прилежный и грамотный ремонтно-технический персонал, но количество аварий было в 18 раз выше, чем у американцев на тех же машинах. Только в 1980-х годах четыре корейских лайнеров потерпели крушение.

Все они сбились с курса. Все они передавали диспетчерам, что у них все прекрасно на борту. Хотя экипаж корейского лайнера, войдя в советское пространство, не мог не заметить, что пролетает над сушей, хотя первоначальный маршрут это исключал. Уже тогда можно было бы забить тревогу, однако с корейского борта диспетчерам пришла информация, что всё отлично, полёт идёт нормально.

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

В чем причина постоянных катастроф корейских самолетов

Катастрофа над Гуамом в 1997 году (тогда другой корейский Boeing врезался в холм рядом с аэропортом, погибли 228 человек) и её расследование расставили все точки над и. Оказалось, что в корейских экипажах существовала жесточайшая субординация. Все пилоты и штурманы заискивали перед капитаном судна. Члены экипажа не осмеливались перечить капитану и указывать ему на проблемы, если он их не заметил. Строгая патриархальная иерархия исключала любые сомнения в решениях капитана. Второй пилот был в корейских экипажах чем-то вроде подмастерья.

Вот почему гражданский экипаж злополучного Boeing делал вид, что все хорошо: никто не решался указать капитану судна на его ошибки, а сам он физически не мог уследить за всем — для того и существует остальной пилотный состав. Круговая порука и желание «сохранить лицо» вымостили дорогу трагедии. А острая борьба на Дальнем Востоке между двумя сверхдержавами заставила советское командование реагировать сверхжестко.

Политические последствия сбития Boeing

На внешней арене уничтожение корейского Boeing заморозило отношения между СССР и США. Президент Рональд Рейган, который ранее назвал Союз «империей зла», теперь сравнил это событие с «актом геноцида». В Южной Корее проводились массовые демонстрации с сжиганием советских флагов. США настаивали, что СССР намеренно сбил гражданское судно. Только в 2015 году Япония раскрыла секретную переписку между Токио и Вашингтоном, согласно которой американцы изначально знали, что Союз ненамеренно сбил лайнер.

Советской Союз жестко критиковали на каждой международной площадке. Москва не стала сразу озвучивать свои соображения, включая подозрения о разведывательном характере полета, первоначально не признавала уничтожение самолета, а отрицала сам факт причастности к катастрофе.

Однако американские службы радиоперехвата имели на руках расшифровку переговоров советских летчиков. Все это просочилось в печать. «Советы опять врут», — такой позиции СССР противопоставлял гробовое молчание. Начавшееся информационное противостояние Союз проиграл в первый же день. То, что 5 сентября глава советского Генштаба маршал Огарков представил иностранным журналистам четкую и выверенную советскую версию, которую могли опровергнуть расшифровки только корейских черных ящиков, роли уже не играло.

Позже документы ЦК КПСС показали, что на засекречивании сообщений об уничтожении «Боинга» настоял министр обороны Устинов. Более того, приказ на уничтожение самолета не согласовывался с руководством страны. Для него было шоком, что такое важное решение прошло мимо них. Генсек Андропов незадолго до смерти ругался на «тупоголовых генералов», которые не принимали во внимание особенности внешней политики страны в то время.

Фото: shirokazan/CC BY 2.0/via Wikimedia Commons Мемориал рейсу 007 («Молельная башня» на мысе Соя, Япония)

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