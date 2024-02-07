Зачем Путин едет в Турцию, что задумал Эрдоган на этот раз

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

По предварительной информации, 12 февраля Владимир Путин нанесет рабочий визит в Турцию для обсуждения с Реджепом Тайипом Эрдоганом ряда назревших международных проблем. Напомним, что приезд российского президента в Турцию планировался еще в конце прошлого лета. Но в начале сентября в Сочи прилетел все-таки Эрдоган, что рассматривалось в качестве знака особого уважения. Теперь очередь Владимира Путина соблюсти дипломатический этикет.

Турецкая специфика

Турция — натовская страна, которая при всем своем стремлении к укреплению суверенитета и соблюдению национальных интересов встроена в западные схемы. Хотя время от времени демонстрируемая Анкарой фронда выглядит как торговля для получения бонусов от США и Европы. Последний пример — затягивание Турцией ратификации договора о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Точку в этом процессе поставило согласие США на поставку турецкой армии истребителей F-16 с пакетом средств обслуживания и запчастями.

Теперь ряд экспертов подозревают, что и демонстрация Эрдоганом соблюдения Конвенции Монтрё о режиме проливов, на основании которой Турция не пропускает во время военных действий в регионе военные корабли нечерноморских стран (не так давно не прошли проливы даже два британских минных тральщика, обещанные Украине), также является предметом для торга с американцами, давящими на Анкару в этом вопросе.

Притом что Турция не отказывается от приобретенных у России систем С-400, несмотря на натовские заявления, что этот момент нарушает единство блоковой противовоздушной обороны.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эрдоган как партнер

В свое время Владимир Путин отметил, что турецкий президент не просто деловой партнер. Он мужчина: дав слово, его не нарушает. Да, Турция России не союзник, но у двух государств есть совпадающие интересы. И в экономике, и в политике.

Видимо, об экономике прежде всего и пойдет речь в ходе предстоящего визита. Турция мечтает стать крупнейшим хабом трубопроводного газа. Причем в Анкаре предполагают, что они смогут пропускать через себя газ не только из России, но и из Азербайджана и даже Средней Азии (хотя основой функционирования такого хаба все равно останется «голубое топливо» из России).

Одновременно российскими компаниями продолжается строительство АЭС «Аккую», уже загружен топливом первый энергоблок. И благодаря нашей стране Турция вступила в элитарный атомный клуб. Причем ей эта стройка не стоит ни цента, расплачиваться предстоит доходами от продажи электроэнергии.

Но на фоне таких радужных картин сотрудничества возникли трудности с поставками через Турцию продукции третьих стран и с расчетами через турецкие банки. Понятно, что в этом плане турки также подпали под американское давление. Янки пытаются полностью закрыть лазейки нашего параллельного импорта подсанкционных товаров. И для Эрдогана это опять сфера торговли со всеми сторонами.

Фото: kremlin Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Политика — стратегия возможного

После отказа Киева от уже парафированных стамбульских соглашений, позволявших остановить конфликт на Украине, Турция стала утрачивать возможности выступать посредником в таком урегулировании. Тем более что она не только наращивала свои военные поставки на Украину БПЛА и бронетехники, но и собиралась даже построить там завод по производству беспилотников с украинскими двигателями. И Путин наверняка будет поднимать вопросы турецкой военной помощи Украине.

Так что президентам есть что обсудить. И будем надеяться, что у нас не будет оснований обнаружить в турецких помидорах какую-нибудь вредоносную мушку.

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