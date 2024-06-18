Зачем Путин едет в Северную Корею: визит важный, вопросы острые

Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов/ТАСС

Баннеры на площади имени Ким Ир Сена во время подготовки города к государственному визиту президента РФ Владимира Путина

Приезд нашего президента в Северную Корею спустя почти 24 года после его первого государственного визита в эту страну вызовет понятный резонанс во всем мире. Причем расклад его будет прямо противоположным — от агрессивной критики на Западе до живого интереса на Глобальном Юге. В 2000 году почта КНДР выпустила на радость филателистам аж семь почтовых блоков, которые смотрелись настоящим фоторепортажем о проведенных встречах. На этот раз, видимо, будет подобный отклик. Однако дело не только в марках. Сейчас встречаются лидеры двух стран, которые разительно отличаются от собственных версий начала века.

Наш поворот на Восток

О нашем повороте на Восток написано и сказано много. Однако развитие качественно новых связей с Северной Кореей — это особый нюанс геополитики. В 2000 году Владимир Путин прибыл сюда в качестве посланника и от коллективного Запада, в отношении которого у России еще оставались определенные иллюзии. Но с тех пор Пхеньян обзавелся своим ядерным оружием. Причем с точки зрения международного права к такому выбору нельзя было придраться.

И главное — такой выбор корейского руководства сыграл, как ни парадоксально, немалую роль в укреплении региональной стабильности, стабилизации ситуации и снижении у США соблазна развязать на полуострове очередную войну до последнего корейца. Да, тогда Россия присоединилась к санкциям Совбеза ООН в ответ на корейскую ядерную программу. Но ситуация в мире разительно изменилась. Очень многое переосмыслено.

После Пекина — в Пхеньян

Примечательно, что Владимир Путин не отправился в Северную Корею сразу после визита в Пекин. Хотя все знают о теснейших связях Китая с КНДР. Но не исключено, что соседи не хотели создавать видимость тройственного союза, своим острием направленного против коллективного Запада. Известно, что Китай успешно на международной арене маневрирует, поддерживая имидж нейтрального государства. И все ради сохранения экономических связей с западным миром.

Однако развитие качественно новых отношений России с КНДР Пекин в целом устроит. Поскольку, с одной стороны, отвлечет внимание от его собственных связей с Пхеньяном. С другой, расширит область геополитического маневрирования всех трех государств-соседей. А это облегчит решение вопросов коммуникации и общей логистики.

Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАСС Владимир Путин и Ким Чен Ын

К незамерзающим портам

Немало уже было сказано и о перспективах привлечения на наш Дальний Восток дисциплинированной и квалифицированной рабочей силы из КНДР, которая вечерами занимается изучением партийных материалов, а не поисками приключений на улицах. Понятны перспективы и военно-технического сотрудничества, в том числе в области космической техники. Будут обсуждаться и возможности кооперации в сфере фармакологии. Дескать, в КНДР могут появиться фабрики по производству популярных и дешевых еще советских лекарств.

Не будем забегать вперед. Но есть одна идея, которая уже не один год занимает умы наших аналитиков. Речь идет о доступе России к незамерзающим портам на Корейском полуострове. Причем как в Северной, так и в Южной Корее. Говорили о возможности строительства единой железной дороги по всему региону, которая имела бы выход к портам полуострова и затем соединялась с нашим Транссибом.

Конечно, учитывая международную обстановку, это проект только завтрашнего дня. Но очевидно, что это еще и путь сближения двух частей Кореи. Такая вот логика геоэкономики.

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