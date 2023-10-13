Зачем мы продолжаем унижаться перед МОК? Может, сделаем свою Олимпиаду?

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

МОК решил отстранить от работы наш Олимпийский комитет. В принципе, такой шаг ничего не меняет, поскольку мы и так уже полтора года не сотрудничаем с МОК Томаса Баха. Но сейчас все получили четкий сигнал: для нашего спорта в ближайшей перспективе ничего не изменится. Пока весь мир не поменяется.

Каждый решает сам

Наши спортсмены могут в индивидуальном порядке принять участие в Олимпиаде в Париже при условии, что они будут выступать без флага, гимна и иных национальных символов. Проблема только в том, что до конца еще не известно, какие еще условия им могут выдвигать. Решительно осудить нашу СВО, принести присягу Киеву, пожертвовать средства для ВСУ, сжечь российский триколор? А завтра все равно объявят, что нет возможности гарантировать их безопасность. Нельзя исключить и такую ловушку.

В конце концов, сторонники выступления наших атлетов любой ценой, поскольку они, дескать, всю жизнь шли к этим состязаниям, могут оказаться в непростой ситуации. Ведь такие на все согласные спортсмены не только перестают быть национальными героями, примерами патриотизма и демонстрации силы духа. В некоторых обстоятельствах они вообще могут оказаться под уголовной статьей.

Да и смена спортивного гражданства не всегда может оказаться гарантией безоблачного участия в играх. Вот наши конники решил сделать ход конем и всей командой превратились в палестинцев. Поможет ли такой вольт-фас им выступить в Париже? Большой вопрос.

Все началось задолго до февраля 2022-го

Мы же помним, как после ввода наших войск в Афганистан ряд стран проигнорировали московскую Олимпиаду-80. Четыре года спустя уже команды соцстран (за исключение Румынии) не поехали на игры в Лос-Анджелес. Но олимпийское движение никто кардинально ломать не собирался. Даже во времена холодной войны были свои правила.

У Советского Союза были твердые позиции во всех международных спортивных федерациях. Плюс опора на соцлагерь и страны третьего мира. Да, уже в 90-е многое изменилось. Но наблюдатели в нынешнем веке неоднократно обращали внимание на какую-то беззубую, веганскую реакцию нашего Олимпийского комитета еще во главе с Виталием Мутко, который явно не хотел обострять отношения со спортивными чиновниками. Как это ярко проявилось еще на зимних Играх в Ванкувере в 2010 году.

Постоянные попытки как-то кулуарно договориться, апеллировать к старым связям вместо публичной жесткой реакции постепенно стачивали наш авторитет в международном спортивном движении. Говорят, что и назначение во главе ОКР известного в прошлом фехтовальщика Станислава Позднякова было рассчитано на то, что фехтование — аристократический вид спорта, которым увлекают многие потомки знатных родов и династий, играющие видную роль в МОК. И потому бывшему саблисту будет проще найти с ними общий язык.

Кстати, членами МОК остаются Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев, спортивный министр ельцинских времен. Наша великая прыгунья заявила, что свою деятельность как члена в МОК продолжит. Интересно, а как поступит бывший теннисист?

Развивать свои альтернативные игры

Сейчас многие эксперты предлагают нам быть последовательными в разрыве отношений с дискриминирующим нас коллективным Западом. Предлагается выйти из ВОЗ, Всемирного банка, МВФ. Не исключено, что такой список пополнится за счет и МОК. Во всяком случае, этот год показал, что ждать каких-то перемен, проявления здравомыслия со стороны организации, находящейся под полным контролем Запада и транснациональных корпораций, не приходится.

Поэтому представляется целесообразным развивать ту же линию БРИКС уже в спортивном плане. Организовать массовые старты представителей десятков стран под эгидой этой аббревиатуры представляется перспективным направлением, лишний раз доказывающим, что мир становится полицентричным.

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