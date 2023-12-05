Зачем «изолированный» Владимир Путин собирается в ОАЭ и Саудовскую Аравию Дорогая нефть и отказ от доллара: о чем будет говорить Путин с саудитами

Фото: kremlin

Встреча с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном

Вслед за своим резонансным визитом в Китай «изолированный со всех сторон» Владимир Путин собирается посетить ОАЭ и Саудовскую Аравию. Излишне подчеркивать, какой градус напряжения такая поездка вызывает в ряде западных столиц. Недаром появились сведения, что находящийся пока в Абу-Даби глава ЦРУ и опытнейший американский дипломат Уильям Бернс может срочно посетить Эр-Рияд накануне прилета российского президента. Или, наоборот, сразу после окончания его визита.

Всем видна крайняя обеспокоенность Вашингтона по поводу возможного геополитического поворота одного из своих верных союзников в ключевом сырьевом регионе.

ОАЭ — это еще и переговорная площадка

Не так давно Эмираты посетил Александр Лукашенко. И хоть глава Белоруссии не забывает никогда о своих интересах, есть предположения, что на месте он прояснил и ряд вопросов, имеющих значение и для России. А значит, мог довести важную информацию и до Владимира Путина.

Притом, что наш президент дважды посещал Эмираты. В последний раз в 2019 году. А глава ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прилетал в Санкт-Петербург для личной встречи с Владимиром Путиным в 2022 году. И спустя год был почетным гостем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Экономическое сотрудничество двух стран давно идет по восходящей. Объем торговли достиг $10 млрд, Эмираты стали важнейшим транзитным хабом для поставки к нам продукции третьих стран, растут российские инвестиции в местную экономику, а ОАЭ превратились в новую курортную Мекку для россиян.

Но вот в заявлении шейха о намерении Эмиратов сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине многие прочитали желание стать еще и основной переговорной площадкой для контактов вокруг украинского кризиса. Тем более что Турция с ее все более массированными поставками вооружений Украине и несогласованным возвращением боевиков нейтральный статус утратила.

И в этом международном контексте Эмираты выглядят предпочтительнее в роли переговорной базы. И не исключено, что этот важный аспект также будет обсуждаться в ходе визита Путина.

Фото: kremlin Встреча с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном

Саудиты: нефть и дедолларизация

Эр-Рияд постепенно доказывает свое право на проведение крупных международных форумов. Но в центре переговоров Владимира Путина с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом будут, скорее всего, иные вопросы.

Надо сказать, что саудовцы не только не прогнулись под американские требования увеличения добычи нефти ради снижения общих цен на черное золото и нанесения удара по российским интересам, но в рамках ОПЕК+ договорились о продолжении ставки на снижение своей добычи. На начало 2024 года — на один миллион баррелей в сутки. Россия одновременно ограничит свою добычу в общем плане на 500 тыс. баррелей.

Но и это для современной политики саудитов не главное. ОАЭ и Саудовская Аравия, как и Россия, хотят уйти от доллара как основы всех международных расчетов и глобальной зависимости. Саудовцы постепенно снижают свои вложения в американские ценные бумаги, поставляют свою нефть Китаю за юани, вкладывают выручаемые средства от нефтеторговли в крупные проекты на собственной территории. А это заметный вклад и в строительство того самого многополярного мира, в рамках которого ОАЭ и Саудовская Аравия из американского сателлита превращаются в ведущие государства региона.

Общие задачи ясны

Так что Владимир Путин явно найдет в зоне Персидского залива общий язык со своими собеседниками. Мир меняется, примитивная глобализация себя изживает, переставая быть незыблемой основой «политики по правилам». А основы нового создаются уходом от западоцентричности.

Поворот на Восток — это выстраивание и новых центров влияния. Многим странам необходимо не только уходить от доллара, но и создавать собственную разветвленную инфраструктуру торговли. Так, Китай уже подал такой пример, начав торговлю нефтяными фьючерсами на Шанхайской бирже. Как говорится, с почином!

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