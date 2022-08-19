«Зачем это делать?»: депутат КПРФ об идее построить Берия Центр в России Депутат Арефьев не поддержал идею о строительстве Берия Центра в России

Фото: Russian Look/Global Look Press

Лаврентий Берия

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев в разговоре с NEWS.ru не поддержал идею о строительстве Берия Центра в России. Он признался, что не понимает, зачем это делать. По словам парламентария, России нужно переходить на практические действия и меньше уделять внимания организационным мероприятиям, от которых «нет никакого толка».

Все эти бизнес-центры, Ельцин центры, я даже, откровенно говоря, не знаю, чем они занимаются. Никак не могу понять зачем это делать. У нас докторов наук в Советское время было в два раза меньше, академиков — в полтора. Страна занимала второе место по экономике, сейчас она загибается, и никто поднять не может. Дело не в организационных мероприятиях, а в умении правительства хозяйствовать, и не более того. Если хозяйственники плохие, можно создать сколько угодно университетов, академиков, но от этого легче никому не станет. Я думаю, нам надо переходить на практические действия и меньше уделять внимания организационным мероприятиям, от которых толку никакого нет ни экономике, ни стране, — сказал Арефьев.

Бывший советник ректора Уральского горного университета, сталинист Вадим Аверьянов предложил открыть в Новоуральске Берия Центр в противовес существующему Ельцин Центру в Екатеринбурге. По его мнению, это сделать необходимо, так как молодежь с его появлением начнет «правильно» воспринимать историю.

Аверьянов выбрал Новоуральск для открытия Берия Центра неслучайно. Здесь, по его словам, генеральный комиссар госбезопасности СССР выступил инициатором строительства Уральского электрохимического комбината.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге. По мнению политика, в городе лучше открыть исторический, научно-технический или молодежный центр. Зюганов предложил «спокойно прихлопнуть» Ельцин Центр, так как «там просто политическая порнография».