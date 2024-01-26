Зачем Ельцин хотел затащить Россию в НАТО?

Фото: Чумичев Александр/ТАСС

Билл Клинтон, Борис Ельцин

Не успели истечь сто лет, на которые от историков были закрыты материалы по болезни Владимира Ленина, как раскрыл свои тайны и Американский архив национальной безопасности. В частности, достоянием гласности стали протоколы встреч и переговоров «с другом, Биллом», как тогдашний хозяин Кремля Борис Ельцин именовал американского президента Билла Клинтона. Пока явно это один из первых интересующих нас отрывков. Но есть и другие политические коллизии недавнего прошлого, о закулисных подробностях которых хотелось бы узнать.

Впустить Россию в НАТО

Борис Николаевич был не первым российским политиком, который поставил вопрос о возможном приеме России в НАТО до вступления в Альянс наших бывших союзников по Варшавскому договору. Ельцин же еще говорил о необходимости создать картель из России, США и европейских стран, который стал бы гарантией глобальной безопасности. Борис Николаевич со своим окружением еще не вышел из мира «розовых пони», поскольку не осознавал, что предлагает уничтожить сам смысл существования НАТО.

А ведь его четко сформулировал первый генсек НАТО англичанин лорд Исмей: «Цель альянса — держать Америку в Европе, Россию — вне Европы, а Германию — под Европой». Германию в 1949 году еще контролировали, вылепляя из нее удобное блоковое орудие. Слишком свежи еще были воспоминания о прошедшей войне.

Фото: CJ Ware (Official Royal Navy Photographer)/Public Domain/wikipedia/commons Лорд Исмей (справа)

Но Альянс был и остается гарантией не просто присутствия США в Европе, но и американского контроля над Старым Светом. К слову, из других источников известно, что Клинтон на совещаниях в секретной комнате Белого дома не демонстрировал в отношении России ни малейшей эмпатии. Разговоры шли о вариантах давления на нас и максимального вытеснения из обычных зон влияния.

И это при том, что, по воспоминаниям госсекретаря США Деймса Бейкера, министр иностранных дел Козырев делал американцам такие предложения, о которых они не могли и помыслить. А на встрече с экс-президентом Ричардом Никсоном тот же Андрей Козырев попросил политика помочь сформулировать национальные интересы России.

А как же обещания нерасширения

Удивительно другое. В беседе Ельцина и Клинтона не поднимается вопрос о прежних устных обещаниях, данных Михаилу Горбачеву, который сдал ГДР. А ведь тогда речь шла не только о непродвижении НАТО на Восток, но даже о неразмещении объектов Альянса на поглощаемых землях Восточной Германии.

Но с «друзей», как тогда на переговорах выразился Эдуард Шеварднадзе, никаких письменных обязательств не взяли. А устные автоматически забылись после вывода наших войск из Германии в чистое поле. И стало трудно совмещать разговоры о возможном присоединения России к НАТО и апелляцию к прежним обещаниям. Потому-то, когда вопрос о натовской России перестал подниматься даже в форме политического кокетства, акцент стал делаться на тот факт, что Запад нас обманул.

История со снятыми боеголовками

Примечательно, что провал беседы с Клинтоном не повлиял на готовность Ельцина сотрудничать с НАТО и повсеместно демонстрировать свою излишне добрую волю. Видимо, из тех же архивов мы еще получим подробности реакции Клинтона и его коллег по блоку на революционное предложение Бориса Ельцина о снятии ядерных боеголовок с наших ракет, нацеленных на «западных друзей».

Фото: imago stock&people/Global Look Press Борис Ельцин

Это откровение прозвучало на торжественной церемонии по случаю подписания Основополагающего акта о взаимоотношениях России и НАТО. Даже сидящие за столом западные лидеры, прежде всего Клинтон и Ширак, сначала ничего не поняли — настолько предложение звучало фантастически. Ведь лидер нашего государства был готов фактически аннулировать свои ударные силы.

Но ведь в понимании Ельцина он был в кругу друзей! И только после уточнения все зааплодировали. Судьба дала мне возможность наблюдать этот момент на расстоянии вытянутой руки, и я видел, как побледнели некоторые члены нашей делегации.

Да, наше выздоровление от эйфории конца восьмидесятых шло медленно... Но, кажется, сейчас нас «отпустило».

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