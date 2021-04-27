Экс-мэр Якутска подалась зачем-то в «Новые люди»

Никто не может оспаривать высокий рейтинг и личную популярность Сарданы Авксентьевой, которая ещё недавно занимала кресло мэра столицы Якутии.

Её приход к власти был исключительно сенсационен, что отметила даже глава Центризбиркома Элла Памфилова, которая не могла скрыть своего удивления. Малоизвестная в столице кандидатка, да ещё женщина, обыграла, что называется, в одну калитку ставленника «Единой России». Причём выиграла без всякого там умного голосования. Хотя и консолидировала голоса протестного электората. И это притом что Сардана Владимировна была плоть от плоти ещё советского истеблишмента, поскольку, получив диплом историка, начала трудовую деятельность ещё в райкоме ВЛКСМ. Затем работала уже в постсоветском аппарате. Она была одним из заместителей главы территориального округа Якутска, когда его возглавлял нынешний президент республики Айсен Николаев.

Поэтому её выдвижение и тем более победа уже изначально рассматривались как проявление раскола и трений в среде местных политических элит. Ну а когда Авксентьева приступила к своим новым обязанностям, то её имя окончательно прогремело не только на Северах, но и по всей Руси. Кто-то счёл её популисткой, кто-то радикалкой. А кто-то очень умной политиканкой. Но многие её инициативы для нынешней России выглядели сенсационно. Чего стоило её решение, продать числившиеся за мэрией чиновничьи джипы (а на чём ещё передвигаться по тундре?) и пустить вырученные средства на социальные цели. Тем более что часть машин была преобразована в социальное такси.

Авксентьева ввела среди своих коллег и моду общаться со своим электоратом напрямую, через свой аккаунт в Instagram. Обсуждать немало прежде закрытых для местного общества проблем, включая и нюансы городского бюджета. Вершиной её реформаторства должна была стать продажа основного здания мэрии с тем, чтобы перевести её подразделения на окраину города. Но тут уже что-то не связалось «там наверху». Есть мнение, что постепенно, но управленческая рутина стала разъедать популярность Сарданы Авксентьевой. А идея с переездами была воспринята как шаг, способный деморализовать аппарат и осложнить его работу.

Сардана Авксентьева sardanaavksentieva/instagram.com

Так или иначе, но благовидным предлогом для её ухода в отставку после двух с половиной лет во главе мэрии стало состояние здоровья. У Сарданы Владимировны подозревали онкологию. Но в целом её временный уход в тень был окружён некой интригой. Бытовало даже мнение, что отставка — это заранее продуманный манёвр (мало ли политиков у нас успешно лечится, не покидая своего служебного кабинета), чтобы сохранить высокую репутацию, которую могла «съесть» повседневная работа. Ясно, что ни одно дело не обходится без накладок и роста числа чем-то недовольных. А так, утверждали в кулуарах, Авксентьева сохранила свой статус фактически самого популярного политика Якутии и в будущем, возможно, даже президентскую перспективу в своей республике. А пока, как предполагали, её ждёт думская практика. Причём в парламент она пойдет от «Единой России».

Такие догадки вроде бы подтвердили и выборы её преемника, в ходе которых Сардана полностью поддержала Евгения Григорьева, своего бывшего заместителя, который баллотировался как раз от «Единой России». И вот тут случилось странное. В Госдуму она собирается, но от новой партии косметического магната, хозяина компании Faberlic Нечаева. Возникают серьёзные подозрения, что не зря такая партия, организационно базирующаяся на сбытовых ячейках в регионах, появилась.

Неспроста её так быстро регистрировали в Минюсте и в нескольких регионах дали «зелёный свет» на избрание кандидатов в местные заксобрания. Говорят, что эта партия, со столь необходимыми нашей большой политике новыми лицами, в большом фаворе у руководителей в президентской администрации.

Фактически «Новые люди» выглядят резервом партии власти, силой, способной «на новенького» отнять голоса у традиционной оппозиции и могут позволить властям сохранить в Госдуме конституционное большинство. И при таком раскладе Авксентьева может у себя в Якутии серьёзно помочь успеху такого проекта. Но одновременно и окончательно демаскировать его суть и скрытые цели.