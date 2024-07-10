Забили кочергой и ломом: как россияне в обход закона наказывают педофилов

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С начала июля в Сети было опубликовано как минимум два ролика, в которых россияне пытаются отомстить мужчинам за домогательства по отношению к детям. Еще один мужчина едва не увел в неизвестном направлении мальчика, пока к нему не подошел бдительный курьер. NEWS.ru вспоминает несколько случаев, когда россияне взялись вершить правосудие в обход закона, когда речь шла о половой неприкосновенности детей.

В Оренбурге подростки проучили извращенца кулаками

В Оренбурге тинейджеры избили иностранцев, которые пытались приставать к девочкам. Инцидент произошел на пляже недалеко от места под названием Марсово поле. Со слов подростков, младший из мигрантов снимал девушек на видео, а старший подплыл к одной из них под водой и якобы стянул с нее купальник.

«Вот Оренбург. Педофилы у нас. Вот этот снимал меня, мою девочку», — говорил за кадром один из участников потасовки.

Во Владимире толпа мужчин чуть не убила педофила

Во Владимире толпа мужчин едва не расправилась с человеком, которого подозревали в домогательствах по отношению к девочке и женщине. Видео с моментом нападения опубликовали ряд Telegram-каналов, после чего председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке инцидента.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что сначала мужчины преследовали подозреваемого вместе с девочкой, которая, предположительно, и являлась жертвой. Судя по комментариям оператора за кадром, один из мужчин имел при себе нож, но товарищи отговорили его использовать холодное оружие. Мужчина настаивал, что не домогался ни девочки, ни женщины. Один из мужчин акцентировал внимание на том, что он сам нерусский, мусульманин и не позволяет себе подобных фривольностей.

В Омской области убили вернувшегося после отсидки убийцу-педофила

В мае в Омской области двое жителей до смерти избили односельчанина, отсидевшего 9,5 года за изнасилование и расправу над шестилетним ребенком.

Расправа произошла в селе Сибирское. 25-летний экс-заключенный вернулся домой. Еще будучи подростком, он заманил девочку в лес, где надругался над ней, а затем задушил шнурком от нательного крестика. На след педофила вышли на следующий день, он признал вину и был осужден.

Возвращение мужчины в село возмутило 42-летнего местного жителя. Встретившись с ним в мае на улице, он высказал ему угрозы. Тогда мужчины разошлись. Однако после житель взял своего друга и пришел в дом к бывшему заключенному. Там кочергой и ломом они нанесли потерпевшему множество ударов по голове и телу. Потерпевший скончался на месте.

Ростовский педофил не доехал до места отбытия наказания

В конце мая стало известно о смерти жителя Ростовской области Руслана Шингирея, который признался в убийстве восьмилетней девочки из станицы Ольгинской.

«Ему сразу сказали, что он даже до тюрьмы не доедет. Он мог прожить пять дней, пока его должны были держать отдельно. А так высшая мера обеспечена — не дожить до суда, а до конца срока — тем более», — рассказывал изданию 161.RU заключенный.

Один из источников рассказал, что тело мужчины нашли в СИЗО № 3 в Новочеркасске 20 мая. Этот же собеседник рассказал журналистам, что при этапировании подозреваемый признавался, что не хочет больше жить.

Еще один заключенный сообщал 161.RU, что сначала Шингирея перевели в одиночную камеру, поскольку полицейские боялись, что в общей камере мужчина не выживет.

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