За сутки в России выявили 8404 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/32525504-aaef-11ea-91ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала пандемии в российских регионах коронавирус был официально подтверждён у 493 657 человек. За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 8404.

По состоянию на 10 июня, число заражённых коронавирусом в России составляет 493 657 человек (+8404 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Число выздоровевших от этой инфекции на данный момент в РФ составляет 252 783 человека (+10 386 за сутки), скончались от COVID-19 6358 человек (+216 за сутки).

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки на территории Московской области от коронавирусной инфекции нового типа вылечились рекордные 747 человек. Об этом 10 июня сообщили представители регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19. Отмечается, что все пациенты были выписаны из подмосковных медицинских учреждений после того, как получили отрицательный результат теста на коронавирус.