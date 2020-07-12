За сутки в России выявили 6 615 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9590a5b6-c418-11ea-9ef2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в 84 российских регионах коронавирус официально подтвердили у 6 615 человек. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни. Всего число заболевших COVID-19 в РФ достигло 727 162 человек.

По состоянию на 12 июля, коронавирус подтверждён у 727 162 человек (+6 615 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За период пандемии с инфекцией справились 501 061 житель России (+3 615 за сутки), скончались от коронавируса 11 335 человек (+130 за сутки).

Как писал NEWS.ru, на территории России с начала пандемии специалисты провели более 23 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа. За прошедшие сутки эксперты провели 322 тысячи исследований. В настоящее время под наблюдением врачей из-за подозрения на заражение COVID-19 остаются 277,7 тысячи россиян.

COVID-19 заразились уже более 12,4 млн человек по всему миру, более 557 тысяч умерли, свыше 7,2 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тысяч.