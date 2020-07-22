За сутки в России выявили 5848 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/7de9ddee-ccbd-11ea-8120-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в российских регионах коронавирус официально подтвердили у 5848 человек. Всего за период пандемии COVID-19 выявлен у 795 038 жителей России.

По состоянию на 23 июля, в России коронавирус выявлен у 795 038 человек (+5848 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За время пандемии в РФ от коронавируса вылечились 580 330 человек, скончались от инфекции 12 892 пациента.

Как писал NEWS.ru, на территории России медицинские специалисты провели более 26 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа. За прошедшие сутки российские эксперты провели 296 тысяч исследований. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в стране под наблюдением врачей из-за подозрений на COVID-19 находятся 267 315 граждан.