За сутки в России выявили 5205 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a4171c00-ef4c-11ea-8208-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России коронавирус официально подтвердили у 5205 человек, общее число заразившихся достигло 1 020 310. Суточный прирост заболевших этой инфекцией уже три недели не превышает 0,5%.

По состоянию на 5 сентября коронавирус выявлен у 1 020 310 жителей России (+ 5205 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего за период пандемии от коронавируса скончались 17 759 человек (+110 за сутки), выздоровели от инфекции 838 126 человек (+5379 за сутки).

Как писал NEWS.ru, медицинские специалисты на территории России провели более 38 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа. За прошедшие 24 часа было сделано 336 тысяч исследований. На сегодняшний день из-за подозрений на коронавирус под наблюдением врачей остаются 209 016 россиян, сообщили в Роспотребнадзоре.