В России с начала пандемии коронавирусом заболели свыше миллиона человек

https://static.news.ru/photo/db914fc6-ec26-11ea-af1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 4729 жителей 84 российских регионов. При этом у четверти заболевших (1211) заболевание протекало без клинических проявлений.

По состоянию на 1 сентября в России выявлено 1 000 048 заболевших коронавирусом (+4729 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За период пандемии от инфекции скончались 17 299 человек (+123 за сутки), вылечились от коронавируса 815 705 человек (+6318 за сутки).

Как писал NEWS.ru, московские врачи поставили диагноз COVID-19 ещё 641 пациенту. При этом количество людей, выписанных по выздоровлении от коронавирусной инфекции, за сутки составило 1262 человека. Также столичный оперштаб сообщает об 11 летальных исходах. Учитывая количество выздоровевших и умерших, коронавирусом в Москве сейчас болеют 42 844 человек.