За сутки в России выявили 28 137 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/20d21a2a-3c54-11eb-8768-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За прошедшие сутки COVID-19 официально подтвердили у 28 137 жителей РФ. Всего с начала пандемии в России коронавирусом переболели 2 625 848 человек.

По состоянию на 12 декабря в России коронавирус выявлен у 2 625 848 человек (+28 137 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявлено в Москве (6622), Санкт-Петербурге (3776) и Подмосковье (1393).

Наименьшие темпы прироста заболеваемости зафиксированы в Туве, ХМАО (0,6%), ЯНАО, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Еврейской АО, Кабардино-Балкарии, в Республике Марий Эл, Оренбургской и Новосибирской областях (0,7%).

За период пандемии с болезнью справились 2 085 958 жителей РФ (+26 118 за сутки), скончались от инфекции 46 453 человека (+560 за сутки).

Как писал NEWS.ru, группа исследователей из Исландии обнаружила новый симптом коронавирусной инфекции. Они считают, что миалгия и COVID-19 связаны. Миалгия — боль в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, а также в костях и органах — обнаружилась у большинства пациентов (55%). При этом помимо миалгии в числе наиболее распространённых симптомов была головная боль (51% пациентов) и кашель (49%). Лихорадка и затруднённое дыхание встречались заметно реже, чем ожидалось.

Учёные отмечают, что симптомы у пациентов с лёгкой формой COVID-19 могут отличаться. Самыми распространёнными признаками заболевания у этой категории пациентов они называют головную боль, потерю обоняния и заложенность носа. При этом обонятельные симптомы наиболее распространены в более молодых возрастных группах.