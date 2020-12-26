За сутки в России выявили 28 284 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2932cf08-481f-11eb-a7f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

За прошедшие сутки COVID-19 официально подтвердили у 28 284 жителей российских регионов. Всего за время пандемии коронавирусом в РФ заразились 3 050 248 человек.

По состоянию на 27 декабря в России коронавирус выявлен у 3 050 248 человек (+28 284 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперативного штаба, в относительном выражении прирост заболевших уже три дня не превышает 1%. Наименьший темп прироста зафиксирован на Чукотке (0,2%), в Еврейской АО (0,4%) и Республике Тыва (0,5%). Наибольшее число заражённых COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (6620), Санкт-Петербурге (3761) и Подмосковье (1609).

За весь период от коронавируса вылечились 2 450 829 жителей России (+24 390 за сутки), скончались от инфекции 54 778 человек (+552 за сутки).

Как писал NEWS.ru, рекордное число случаев заражения коронавирусом выявлено за минувшие сутки в Краснодарском крае — 190 инфицированных в 26 муниципальных образованиях, сообщает оперштаб края. При этом больше всего случаев заражения зафиксировано в Краснодаре — 56, ещё 16 — в Сочи, 15 — в Тимашевском районе, 12 — в Новороссийске. С начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердился у 26 785 человек, в том числе у 2222 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 471,9. В стационаре проходят лечение 1658 граждан, на дому — 6190.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 80 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В настоящее время COVID-19 подхватили 80 027 056 человек, за всё время пандемии умерли 1 753 313 человек, излечились — 45 154 454.