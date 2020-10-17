За сутки в России выявили 15 099 заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5a7f0a40-1115-11eb-83dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 15 099 жителей российских регионов. Всего с начала пандемии в РФ выявлено 1 399 334 заболевших COVID-19.

По состоянию на 18 октября в России выявлено 1 399 334 заболевших коронавирусом (+15 099 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего заболевших выявили за сутки в Москве — 4610, в Санкт-Петербурге — 674 и Московской области — 460.

За весь период пандемии от коронавируса вылечились 1 070 576 жителей РФ (+5377 за сутки), скончались от инфекции 24 187 человек (+185 за сутки).

Как писал NEWS.ru, запоздалое ужесточение контроля за соблюдением масочного режима и игнорирование мер безопасности способствовали быстрому распространению коронавирусной инфекции в России. Об этом заявил член комитета Госдумы по здравоохранению, врач Борис Менделевич. За лето люди совсем расслабились, а многие вообще уверили себя, что с эпидемией уже покончено, они сняли маски, перчатки и поехали отдыхать, перестали быть настороже, считает депутат. Весной, по его словам, люди к ситуации относились гораздо серьёзнее.