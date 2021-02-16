За сутки в России выявили 12 828 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7861f4c0-70f9-11eb-b4e6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки COVID-19 официально подтвердили у 12 828 жителей российских регионов. Это минимальный прирост с 9 октября 2020 года. Общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 4 112 151.

За последние сутки в России подтверждённых случаев COVID-19 — 12 828 в 85 регионах, у 10,1% — без клинических проявлений. Всего в РФ зарегистрировано 4 112 151 случаев коронавирусной инфекции, — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заражённых коронавирусом за последние 24 часа выявлено в Москве (1228), Санкт-Петербурге (1103) и Подмосковье (470). Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Тыва (0,03%), Магаданской области (0,06%), Республике Алтай и Еврейской АО (0,09%).

За время пандемии выздоровели от коронавируса 3 642 582 жителя РФ (+17 919 за сутки), скончались от инфекции 81 446 человек (+467 за сутки).

Как писал NEWS.ru, во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что география распространения новых штаммов коронавируса продолжает активно расширяться. Несмотря на улучшение общей статистики по распространению заболевания в последние недели, новые штаммы COVID-19 продолжают выявлять в различных странах. Так, британский штамм коронавируса был обнаружен уже в 94 странах мира, за последнее время его зарегистрировали на территории ещё восьми государств. В 47 из них фиксировались случаи передачи этого штамма между местными жителями, а не просто выявлялись у приезжих, говорится в еженедельном отчёте международной организации. Также за прошедшую неделю южноафриканская версия коронавируса была найдена ещё в двух странах — на сегодняшний день случаи заражения фиксировались в 46 странах мира. А обнаруженный штамм в Японии и Бразилии перекочевал на территорию ещё шести государств, их общее число увеличилось до 21.