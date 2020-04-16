За сутки в России подтверждены 3448 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/46b998b6-7fb8-11ea-a3ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 78 регионах РФ за последние сутки зарегистрированы 3448 новых случаев коронавирусной инфекции. По выздоровлению выписаны 318 пациентов, скончались 34 человека.

По данным на 16 апреля, в стране зарегистрировано 27 938 заболевших в 84 регионах, число выздоровевших увеличилось до 2304 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 232 человека, — сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки зафиксировано по семь летальных случаев в Москве и Подмосковье, по три — во Владимирской области и Дагестане, по два — в Санкт-Петербурге, Курской и Астраханской областях, по одному — в Ингушетии, Чувашии, Мордовии, Адыгее, Калужской, Оренбургской, Новосибирской и Белгородской областях.

Как писал NEWS.ru, за 45 дней работы в столичную клинику в Коммунарке с коронавирусом поступило 1659 пациентов, 1140 из них уже выписано. Об этом сообщил главный врач больницы Денис Проценко. Он отметил, что за приведёнными цифрами «много больше всего», и обратился с благодарностью к команде медицинских специалистов. По словам Проценко, на сегодняшний день в больнице на лечении состоят 490 пациентов, 44 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Главврач подчеркнул, что 21 человек в клинике подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.