За сутки в России от коронавируса выздоровели 10 722 человек

https://static.news.ru/photo/19983cd8-2266-11eb-a02e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За прошедшие сутки из российских больниц выписали 10 722 человек с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19. За время пандемии от коронавируса выздоровел 1 335 141 житель РФ.

По состоянию на 9 ноября от коронавируса выздоровел 1 335 141 человек (+10 722 за сутки), — говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Уточняется, что в Москве за сутки из больниц выписали 3313 «ковидных» пациентов, в Санкт-Петербурге — 712, в Подмосковье — 422.

Всего в России выявили 1 796 132 заболевших коронавирусом (+21 798 за сутки), от инфекции скончались 30 793 человек (+256 за сутки).

Как писал NEWS.ru, в Московской области с 11 ноября будут приняты новые ограничительные меры для людей старше 65 лет на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. В частности, жителям Подмосковья старше 65 лет будут заблокированы проездные. Кроме того, как отметил губернатор, еженедельно в регионе наращивается тестирование на коронавирус. Он также сообщил, что для больных COVID-19 к 15 ноября в области будет развёрнуто максимальное количество коек.