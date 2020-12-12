За сутки в России от коронавируса вылечились 20 277 человек

https://static.news.ru/photo/f9e36068-3d1b-11eb-93f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За прошедшие сутки число выписанных пациентов с ранее диагностированным коронавирусом в российских регионах увеличилось на 20 277 человек. Всего от COVID-19 выздоровели 2 106 235 жителей РФ.

По состоянию на 13 декабря в России от коронавируса вылечились 2 106 235 человек (+20 277 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее количество выздоровевших от коронавируса за последние 24 часа зафиксировано в Москве (4841), Санкт-Петербурге (2151) и Московской области (962).

Всего за время пандемии в РФ выявлено 2 653 928 случаев заболевания коронавирусом (+28 080 за сутки), скончался от инфекции 46 941 человек (+488 за сутки).

Как писал NEWS.ru, свыше 50 млн человек излечились от COVID-19 в мире. Повторный отрицательный тест получил 50 313 851 пациент. За время пандемии в мире было выявлено почти 72 млн случаев заражения коронавирусом. При этом общее количество летальных исходов достигло 1 607 590. Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 19 876 449, в тяжёлом состоянии находятся 106 575 пациентов.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории России остаётся всё ещё тревожной. В значительной степени это связано с тем, что серьёзный уровень прироста наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. На столицу и город на Неве приходится до 40% от общего числа новых случаев заражения.