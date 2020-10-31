За сутки в России от коронавируса вылечились 10 259 человек

https://static.news.ru/photo/17739560-1c1c-11eb-90b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Гришкин​/АГН «Москва»

За последние 24 часа из российских больниц выписались 10 259 пациентов, поступивших с диагнозом COVID-19.

Всего с начала пандемии от инфекции вылечились 1 225 673 россиянина, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Из них 314,8 тысячи пациентов в Москве и 65 тысяч жителей Санкт-Петербурга.

Днём ранее число выздоровевших от коронавируса жителей России составило 14 854 человека.

За последние 24 часа от COVID-19 скончались 245 человек, всего в стране было выявлено 18 665 новых случаев заражения, сообщал NEWS.ru.