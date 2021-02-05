За сутки в России от коронавируса умерли 432 человека

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За прошедшие сутки в российских больницах от коронавируса скончались 432 пациента. За весь период с диагнозом COVID-19 умер 76 661 житель РФ.

По состоянию на 7 февраля от коронавируса в России умер 76 661 человек (+432 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее количество летальных исходов от коронавирусной инфекции за последние 24 часа зафиксировано в Москве (64),

Санкт-Петербурге (39) и Московской области (33).

Всего в России зарегистрировано 3 967 281 случай заболеваемости COVID-19 (+16 048 за сутки). Выздоровели от инфекции 3 456 210 жителей РФ (+19 884 за сутки).

Как писал NEWS.ru, пандемия коронавирусной инфекции может сократиться до минимума к апрелю-маю. Такого мнения придерживается вирусолог Георгий Викулов. Он подчеркнул, что в городах-миллионниках замедлилось распространение инфекции. Ситуация может измениться в лучшую сторону уже в марте. Викулов считает, что сейчас рано расслабляться, поскольку в стране вакцинировалось небольшое количество людей, кроме того, у них не сформировался коллективный иммунитет.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов не исключил, что в России возможна третья волна коронавирусной инфекции. Специалист считает, что вирус может мутировать. Он напомнил, что вторая волна ещё не закончилась, несмотря на то что наблюдается тенденция к снижению числа заразившихся. Нетёсов считает, что количество новых случаев может увеличиться, если новые штаммы проникнут на территорию России. О напомнил о британском, бразильском и южнокорейском видах вируса.