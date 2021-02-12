За сутки в России от коронавируса умерли 394 человека

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За прошедшие сутки от коронавируса скончались 394 жителя российских регионов. За весь период пандемии в РФ с диагнозом COVID-19 умерли 80 520 человек.

По состоянию на 15 февраля в России от коронавируса умерли 80 520 человек (+394 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшая смертность от COVID-19 за последние 24 часа зафиксирована в Москве (56), Санкт-Петербурге (49) и Подмосковье (28).

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 4 086 090 заболевших коронавирусом (+14 207 за сутки), выздоровели от инфекции 3 607 036 жителей РФ (+13 935 за сутки).