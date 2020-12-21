За сутки в России от коронавируса скончались 493 человека

https://static.news.ru/photo/94d2b278-4365-11eb-b165-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За прошедшие сутки в российских регионах умерли 493 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего от коронавируса в РФ скончался 51 351 человек.

По состоянию на 21 декабря в России от коронавируса умер 51 351 человек (+493 за сутки), — говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее количество умерших за последние 24 часа зафиксировано в Санкт-Петербурге (77), Москве (75), Пермском крае и Ульяновской области (по 19).

Всего за время пандемии в России выявлено 2 877 727 заболевших коронавирусом (+29 350 за сутки), выздоровели от инфекции 2 295 362 человека (+19 705 за сутки).

Как писал NEWS.ru, коечный фонд под больных коронавирусом и пневмонией в Санкт-Петербурге практически исчерпан. Согласно отчёту межведомственного координационного совета по коронавирусу, в больницах города осталось лишь 27 свободных коек.

Документ содержит две диаграммы. Одна из них показывает динамику изменения структуры коечного фонда на недельной основе, а другая — соотношение свободных и занятых взрослых коек COVID и пневмонии на недельной основе. Как следует из графиков, на 50-й неделе распространения коронавируса в Петербурге пациентами с коронавирусом и пневмониями были заняты 10 145 коек, свободными оставались 386, иначе говоря, 3,8%.