За сутки в России от коронавирса вылечились 23 680 человек

https://static.news.ru/photo/f2392b56-5254-11eb-9c83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За прошедшие сутки после перенесённого COVID-19 в РФ выписаны выздоровевшими 23 680 пациентов. За всё время от коронавируса вылечились 2 754 809 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 680 человек. За весь период выписано по России 2 754 809, — говорится в сообщении оперштаба на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число выздоровевших зарегистрировано в Москве (7302), Санкт-Петербурге (1641) и Подмосковье (1502).

По состоянию на 9 января коронавирус подтверждён у 3 379 103 жителей РФ (+23 309 за сутки), за всё время пандемии в российских больницах скончались от инфекции 61 381 человек (+470 за сутки).

Как писал NEWS.ru, в России и в других странах мира ситуация с коронавирусной инфекцией будет развиваться примерно по одному сценарию — будет снижаться опасность вируса, но при этом расти уровень заражаемости, считает семейный врач, председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев. Все ОРВИ, к которым относится и новый коронавирус, эволюционируют, быстро или медленно, по одному сценарию: они становятся менее опасными, а следовательно, и более заразными. Проще говоря, COVID-19 стремится стать обычной простудой, заявил он.

Врач отметил, что сезонный рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России вышел на плато, а в некоторых регионах страны новые случаи заболевания идут на спад.