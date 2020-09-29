За сутки в России коронавирус выявили у 8232 человек

https://static.news.ru/photo/df195136-022c-11eb-ae93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 8232 жителей российских регионов. Всего число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 1 167 805 человек.

По состоянию на 29 сентября коронавирус выявили у 1 167 805 человек (+8232 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За время пандемии от коронавируса скончались 20 545 жителей РФ (+160 за сутки), выздоровели от инфекции 952 399 человек (+6479 за сутки).

Как писал NEWS.ru, в российских больницах имеется достаточный запас лекарственных препаратов для лечения пациентов с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Она отметила, что во всех медицинских учреждениях, в которых лечат пациентов с COVID-19, создан необходимый запас лекарств. Дополнительные поставки препаратов осуществляются без задержек. По словам Самойловой, все сотрудники больниц прошли обучение по работе с инфицированными.