За сутки в России коронавирусом заболели 8779 человек

https://static.news.ru/photo/faf6166c-abb7-11ea-8bc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала пандемии в российских регионах коронавирус официально подтверждён у 502 436 человек. За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 8779 человек.

По состоянию на 11 июня в России коронавирус выявлен у 502 436 человек (+8779 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Количество выздоровевших от COVID-19 за период пандемии составило 261 150 человек (+8367 за сутки), от инфекции скончались 6532 человека (+174 за сутки).

Как писал NEWS.ru, общее число людей, выздоровевших от коронавируса, в Москве достигло 115 тысяч. За прошедшие сутки после лечения из больниц выписаны 2236 человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.