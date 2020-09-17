За сутки в России коронавирусом заболели 5762 человека

https://static.news.ru/photo/2e733368-f8ba-11ea-a380-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 5 762 жителей 83 российских регионов. В 23,5% случаев (1 351 человек) заболевание протекало без клинических проявлений.

По состоянию на 17 сентября в России коронавирус выявили у 1 085 281 человек (+5 762 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За весь период в РФ от коронавируса скончался 19 061 человек (+144 за сутки), выздоровели от инфекции 895 868 человек (+5754 за сутки).

Как писал NEWS.ru,риск заражения коронавирусом от человека, который уже переболел, крайне мал. Выделение COVID-19 после выздоровления встречается очень редко, сообщил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек, перенёсший COVID-19, выделяет вирус до 90 дней, даже если у него нет симптомов. Она отметила, что в настоящее время известны случаи выделения коронавируса спустя 48 суток.