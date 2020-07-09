За сутки в России коронавирус выявили у 6509 человек

https://static.news.ru/photo/574a400c-c1b9-11ea-ae06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в российских регионах COVID-19 официально подтвердили у 6509 человек. За последние 24 часа от инфекции вылечились 8805 человек, 176 — умерли.

По состоянию на 9 июля общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 707 301 (+6509 за сутки). Суточный рост три дня не превышает 0,9%. Уже две недели число новых случаев за сутки не превышает 7000, — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За время пандемии от коронавируса вылечились 481 316 жителей России (+8805 за сутки), скончались от инфекции 10 843 человека (+176 за сутки).

Как писал NEWS.ru, по данным оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом, в течение последних суток на территории столицы скончались 32 пациента с COVID-19. У всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. За время пандемии в столице умерли 4059 человек.

В мире коронавирусом заразились более 12,1 млн человек, свыше 552 тысяч умерли и более 7 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 769 тысяч заболевших.