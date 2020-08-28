За сутки в России коронавирус выявили у 4993 человек

https://static.news.ru/photo/8f57e264-eb5e-11ea-aeb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 4993 жителей 83 российских регионов. В 27% случаев (1360 человек) заболевание протекало без клинических проявлений.

По состоянию на 31 августа в РФ выявлено 995 319 заболевших коронавирусом (+4993 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За весь период в России от коронавируса скончались 17 176 человек (+83 за сутки), выздоровели от инфекции 809 387 человек (+2405 за сутки).

Как писал NEWS.ru, количество военнослужащих России, выздоровевших после заражения коронавирусом, выросло до 10 788 человек. За последние сутки после прохождения лечения выздоровели 37 военнослужащих. Также с положительными результатами тестирования выявлено 244 военнослужащих, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях.