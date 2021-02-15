За сутки в России коронавирус выявили у 13 233 человек

https://static.news.ru/photo/7e6ce8c6-7030-11eb-b919-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 13 233 жителей 84 российских регионов. При этом 9,9% из них не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 4 099 323 заболевших COVID-19.

По состоянию на 16 февраля в России зарегистрировано 4 099 323 случая коронавирусной инфекции (+13 233 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (1409), Санкт-Петербурге (1082) и Подмосковье (643). Наименьший прирост инфицированных наблюдается в Ненецком АО (0%), республиках Тува (0,01%) и Алтай (0,03%).

За сутки в России выздоровели от коронавируса 17 627 человек. За весь период пандемии справились с этой болезнью 3 624 663 жителя РФ. Скончались от инфекции 80 979 человек (+459 за сутки).

Как писал NEWS.ru, пятую неделю подряд в мире снижается количество новых заражений COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, на прошедшей неделе было зарегистрировано самое низкое количества заражений за неделю начиная с октября. Гебрейесус отметил также, что число новых заражений сократилось почти вдвое. Он также предупредил, что проблема окончательно ещё не решена, несмотря на уменьшение масштабов. Если же прекратить борьбу «на любом из фронтов», то проблема вернётся «с оглушительным громом».