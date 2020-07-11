За сутки в РФ выявили 6611 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a23dc2a8-c34b-11ea-89d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории России было выявлено 6611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 11 июля сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что у 1766 (26,7%) новых выявленных заражённых течение болезни проходит без клинических синдромов. В оперштабе отметили, что с начала пандемии коронавирус был выявлен у 720 547 россиян. Также отмечается, что за последние 24 часа в РФ скончались 188 человек с COVID-19. В общей сложности жертвами пандемии в стране стали 11 205 человек.

За сутки из российских больниц выписали по выздоровлении 8378 пациентов. Таким образом, число вылечившихся возросло до 497 446.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,4 млн человек по всему миру, более 557 тысяч умерли, свыше 7,2 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире с 713 936 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тысяч.

Как ранее передавал NEWS.ru, на территории Москвы за последние сутки из больниц по выздоровлении были выписаны ещё 1002 пациента с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 11 июля сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.