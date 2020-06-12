За сутки в РФ скончались 114 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3ca21f36-ad4b-11ea-9893-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории России скончались 114 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией. Об этом 13 июня сообщили в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

На данный момент жертвами коронавируса стали 6829 граждан РФ. В общей сложности с начала пандемии инфекцией заразились 520 129 человек. За последние 24 часа было выявлено 8706 новых случаев COVID-19.

Всего на сегодняшний день вылечились 269 370 пациентов с коронавирусом. В течение прошедших суток по выздоровлении из больниц выписали 8220 человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ещё 1534 человека выздоровели после лечения от коронавирусной инфекции.