За сутки в РФ скончались 22 человека с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/699e62ea-7e27-11ea-b690-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки на территории России умерли 22 пациента с диагностированным коронавирусом. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили сотрудники оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Отмечается, что за весь период пандемии в РФ зафиксировано 170 летальных случаев у пациентов с коронавирусом.

За сутки умерли 22 пациента с COVID-1. За весь период по России умерли 170 человек, — передаёт РИА Новости сообщение оперштаба.

По информации на 14 апреля, в общей сложности в мире коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 119 тысяч пациентов скончались, более 450 тысяч человек выздоровели.

В РФ зафиксировано 21 102 случая заражения, 1470 человек выздоровели, 170 пациентов умерли. В Москве 13 002 человека заразились, 1016 из них выздоровели, 95 человек умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие сутки зафиксировано 2774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 51 регионе РФ.