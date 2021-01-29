За сутки от коронавируса вылечились более 24,5 тысячи россиян

https://static.news.ru/photo/6e223b9a-62d6-11eb-b9b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки из российских больниц выписаны 24 502 человека, проходивших лечение от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Таким образом, за весь период пандемии медики помогли исцелиться 3 279 964 гражданам.

Вместе с тем выявлено и 19 032 новых случая заражения. Общее число столкнувшихся с вирусом лично за время наблюдений составило 3 832 080 человек.

Кроме того, согласно статистике оперштаба, за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 512 пациентов. Общее число жертв достигло 72 697. Сейчас заболевшими официально числятся 479 419 россиян.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Росздравнадзоре напомнили, что вакцина от коронавируса не поступает в розничную продажу и что любые медицинские учреждения, где делают прививки, не имеют права требовать за это деньги. На территории страны вакцинацию проводят в 3098 медицинских организациях.

В первые шесть месяцев 2021 года планируется привить от коронавируса порядка 60% взрослого населения России.